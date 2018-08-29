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Дата распечатки: 29.08.2018 09:39
 
29.08.2018 08:37 Общество

Житель Браславского района из ревности пытался зарезать жену, а затем покончить с собой

Минск, 29 августа. Житель деревни Боровые Браславского района во дворе своего дома во время ссоры из ревности пытался зарезать жену, а затем покончить жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба МВД.

Семейная ссора произошла 27 августа в 20.30. Неработающий мужчина 1964 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножевые ранения спины своей жене 1968 года рождения. Затем он ударил себя этим же ножом в грудную клетку.

Оба участника помещены в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 к ч. 1 ст. 139 УК.
БелаПАН.

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