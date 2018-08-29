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Дата распечатки: 29.08.2018 14:32
 
29.08.2018 13:22 Общество

Начальнику автоколонны филиала "Могилевоблавтотранса" предъявлено обвинение в совершении ряда коррупционных преступлений

Минск, 29 августа. Начальнику колонны № 1 Могилевского филиала ОАО "Могилевоблавтотранс" предъявлено обвинение в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщает сайт Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, с июня 2017 по март 2018 года он получал в качестве взяток денежные средства от подчиненных водителей за "удобные" изменения графика работы, в том числе перенос и замену выходных и рабочих дней; согласование заявлений о переносе трудового отпуска и предоставлении кратковременного отпуска без сохранения заработной платы; непринятие мер за нарушения трудовой дисциплины в виде прогулов, допущенных некоторыми водителями.

Кроме того, установлено, что обвиняемый внес в табель учета рабочего времени водителей колонны заведомо ложные сведения о выходных днях подчиненных, которые в действительности допустили прогулы.

В рамках расследования изучены документы, регламентирующие деятельность предприятия, допрошены сотрудники и должностные лица. К материалам уголовного дела также приобщены результаты криминалистических экспертиз.

С целью устранения выявленных в ходе расследования причин и условий, способствовавших совершению преступлений, внесено два представления.

Действия обвиняемого следствием квалифицированно по ч. 1, 2 ст. 430 и ч. 1 ст. 427 (получение взятки и служебный подлог) Уголовного кодекса.

Обвиняемый заключен под стражу.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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