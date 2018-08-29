Доллар США и евро заметно подросли на бирже на фоне падения российского рубля

Минск, 29 августа. 29 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.





По итогам торгов курс евро вырос на 0,0145 рубля (0,60%) и составил 2,4205 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0149 рубля (0,72%) и составил 2,0735 рубля.





Курс российского рубля снизился на 0,0075 рубля (0,25%) и составил 3,0468 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти Brent к полудню торгуется в районе отметки 76 долларов за баррель.





В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,754 рубля и составил 68,1451 рубля.