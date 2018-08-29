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Дата распечатки: 29.08.2018 14:32
 
29.08.2018 13:55 Общество

Представитель Минздрава: Вероятной причиной смерти ребенка после плановой вакцинации в Ганцевичском районе стала анафилактическая реакция

Минск, 29 августа. Вероятной причиной смерти двухмесячного мальчика, который умер 13 августа в Ганцевичском районе после плановой вакцинации, стала анафилактическая реакция на адекватно введенный препарат. Об этом заявила на брифинге 29 августа в Минске начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медпомощи и экспертизы Минздрава Беларуси Людмила Легкая.

(Будет дополнено.)
Ирина Турчина, БелаПАН.

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