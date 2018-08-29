ЕЭК установила тарифные квоты на импорт сельхозпродукции в 2019 году

Минск, 29 августа. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 августа рассмотрела вопросы в сфере торговли и таможенного сотрудничества. В частности, установлены тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых из третьих стран, сообщает пресс-служба ЕЭК.



Тарифные квоты устанавливаются в соответствии с договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке, пояснили в комиссии. В отношении товаров, ввозимых в рамках тарифных квот, в едином таможенном тарифе ЕАЭС установлены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин. "Их применение позволит снизить расходы предпринимателей при насыщении внутреннего рынка государств — членов ЕАЭС мясосырьем, мясной продукцией и молочной сывороткой в 2019 году", — уточнили в пресс-службе.



Так, для Беларуси квоты установлены в отношении импорта свинины, курятины и мяса индеек. В 2019 году объемы тарифных квот для Беларуси составят 20 тыс. тонн свинины, 10 тыс. тонн обваленного мяса домашних кур и 900 тонн мяса индеек.