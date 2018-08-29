Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/29/970614/
Дата распечатки: 29.08.2018 14:31
 
29.08.2018 14:07 Экономика

ЕЭК установила тарифные квоты на импорт сельхозпродукции в 2019 году

Минск, 29 августа. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 августа рассмотрела вопросы в сфере торговли и таможенного сотрудничества. В частности, установлены тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых из третьих стран, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Тарифные квоты устанавливаются в соответствии с договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке, пояснили в комиссии. В отношении товаров, ввозимых в рамках тарифных квот, в едином таможенном тарифе ЕАЭС установлены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин. "Их применение позволит снизить расходы предпринимателей при насыщении внутреннего рынка государств — членов ЕАЭС мясосырьем, мясной продукцией и молочной сывороткой в 2019 году", — уточнили в пресс-службе.

Так, для Беларуси квоты установлены в отношении импорта свинины, курятины и мяса индеек. В 2019 году объемы тарифных квот для Беларуси составят 20 тыс. тонн свинины, 10 тыс. тонн обваленного мяса домашних кур и 900 тонн мяса индеек.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 29 Август 2018, 14:31
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск