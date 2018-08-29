Румас: Беларусь заинтересована принять участие в разработке нефтяных месторождений в Астраханской области

Минск, 29 августа. Белорусская сторона заинтересована принять участие в разработке нефтяных месторождений в Астраханской области России, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече 29 августа в Минске с губернатором региона Александром Жилкиным.



"Предприятие "Белоруснефть", которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти, может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.



Премьер отметил, что товарооборот Беларуси и Астраханской области в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 40% — почти до 30 млн долларов. В первом полугодии 2018 года товарооборот уже превысил 20 млн долларов. "Цифры, конечно, неплохие. Но, наверное, потенциал сотрудничества Астраханской области и Беларуси мог бы быть гораздо выше. Нам есть что предложить друг другу", — считает Румас.



По его словам, Беларусь заинтересована расширять сотрудничество с Астраханской областью в агропромышленном комплексе. Белорусские предприятия могут предложить аграриям региона широкую линейку продукции, в том числе с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта (льготного кредитования, лизинга).



Есть планы по созданию на территории Астраханской области торгово-сервисного центра МТЗ, отметил премьер. Он считает, что это позволит сделать белорусские тракторы и оборудование более доступными для астраханских фермеров. Беларусь, по словам Румаса, готова развивать сотрудничество в растениеводстве, семеноводстве, молочном животноводстве, заинтересована в поставках из российского региона рыбы и рыбного сырья, раннего картофеля, овощной и бахчевой продукции, баранины. Кроме того, Беларуси интересен опыт разведения овец, а также осетровых, сообщил глава правительства.



Румас отметил, что перспективным может быть сотрудничество между свободной экономической зоной "Витебск" и особой экономической зоной "Лотос" в регионе. Беларусь готова также развивать взаимодействие в научной сфере, здравоохранении, образовании, туризме.



Губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил, что регион заинтересован в покупке белорусских электробусов. "Скорее всего, осенью выйдем на решение задачи, в чем мы заинтересованы, — это электрический транспорт. Разговор идет сейчас в том числе об электробусах. Мы сегодня посмотрели белорусские электробусы. Думаю, будет решение по этому вопросу с нашей стороны", — сказал он.



Губернатор отметил, что астраханские фермеры хорошо знают белорусскую технику. "По мнению специалистов-аграриев, белорусские тракторы ничем не отличаются по качеству и даже превосходят технику известной американской марки. Поэтому в прошлом году агропромышленный комплекс закупил более 240 единиц техники МТЗ, и российский регион заинтересован в создании на своей территории сервисного центра", — добавили в пресс-службе.



Также 29 августа в Минске подписан меморандум о сотрудничестве между Советом Республики и Думой Астраханской области, сообщает пресс-служба верхней палаты. С белорусской стороны документ подписал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, с российской — председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.