Представитель Минздрава: Вероятной причиной смерти ребенка после плановой вакцинации стала анафилаксия (дополнено)

Минск, 29 августа. Вероятной причиной смерти двухмесячного мальчика, который умер 13 августа в Ганцевичском районе после плановой вакцинации, стала анафилактическая реакция на адекватно введенный препарат. Об этом заявила на брифинге 29 августа в Минске начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медпомощи и экспертизы Минздрава Беларуси Людмила Легкая.

По факту гибели ребенка, отметила она, министерство создало комиссию, провело оценку качества оказания медицинской помощи. Случай был рассмотрен на лечебно-контрольном совете Минздрава. "Комиссия пришла к заключению, что вероятной причиной критического состояния, приведшего к смерти ребенка, явилась анафилаксия, развившаяся вследствие патологической реакции на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство — вакцину. Что требует дополнительного уточнения после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", — сказала Легкая.



Она подчеркнула, что развитие патологического процесса, приведшего к критическому состоянию, было непредсказуемым: "Летальный исход в связи с молниеносным течением патологического процесса был непредотвратим".



По словам Легкой, объем и прядок оказания экстренной медицинской помощи ребенку на всех этапах соответствовал тяжести его состояния, выставленному диагнозу и осуществлялся в соответствии с нормативными правовыми актами Минздрава.



Комиссия не установила нарушений температурного режима при транспортировке и хранении вакцин указанных серий, которые могли повлиять на их качество, добавила она. "По результатам расследования ситуации фактов, косвенно и прямо подтверждающих нарушение техники введения вакцин и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований, выявлено не было. Продолжается работа других компетентных органов по расследованию факта смерти ребенка", — сказала представитель Минздрава.



При этом Легкая отметила, что на введение вакцин и любых лекарственных средств могут быть различные реакции. Поствакцинальные реакции представляют собой различные изменения состояния ребенка и проходят самостоятельно в течение небольшого промежутка времени. Как правило, они не представляют угрозы, могут быть местными и общими и делятся на слабые и сильные. После сильных поствакцинальных реакций лечащий врач при необходимости совместно со специалистами или на иммунологической комиссии решает вопрос по организации индивидуальной вакцинации.



Поствакцинальные осложнения — это стойкие изменения в организме прививаемого, которые произошли после прививки. В этом случае нарушения длительные, значительно выходят за рамки физиологической нормы и влекут разнообразные нарушения здоровья. В количественном выражении осложнения возникают в одном случае на несколько сотен доз: от одного случая на 50 тыс. до одного на 1 млн доз, пояснила Легкая.



"Частота развития осложнения на введение вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка составляет от одного случая на 750—800 тысяч доз. К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной, — подчеркнула представитель Минздрава. — Всегда осложнения после прививок — это очень серьезно, и они рассматриваются как чрезвычайная ситуация. Каждый такой случай подробно анализируется. Врачебная комиссия, в которую входят различные специалисты, решает, почему так произошло и что делать дальше".



Трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе Брестской области. Родители двухмесячного мальчика доставили его в фельдшерско-акушерский пункт на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок начал задыхаться. Бригада скорой помощи доставила мальчика в Ганцевичскую центральную районную больницу, но спасти ребенка не удалось. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета инициировал проверку по факту смерти ребенка. Были назначены экспертные исследования изъятых медицинских документов и препаратов, в частности двух вакцин, которые ввели ребенку, — "Эупента" (LG Chem, Южная Корея) и "Иммовакс Полио" (Sanofi Pasteur, Франция). Применение двух серий вакцин "Эупента" и "Иммовакс Полио" в Беларуси приостановлено до завершения расследования.

