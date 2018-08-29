29.08.2018 17:59 Политика, Общество
Международная правозащитная организация Front Line Defenders призывает отменить приговор лидерам профсоюза РЭП
Минск, 29 августа. Международная правозащитная организация Front Line Defenders призывает отменить обвинительный приговор лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, сообщает сайт spring96.org.
"Власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу", — говорится в обращении организации, принятом 28 августа.
Front Line Defenders обращает внимание на то, что происхождение доказательств, использованных обвинением во время процесса, "вызывает серьезные сомнения относительно всего дела". "Применение статьи 243 УК РБ для дискредитации правозащитных организаций является тактикой, уже использованной белорусскими властями для преследования председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, который провел три года в тюрьме в период с 2011 по 2014 годы", — уточнили в организации.
Как сообщалось, 24 августа председатель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик были приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства.
Профсоюзные лидеры признаны виновными в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). По версии следствия, в 2011 году они нарушили законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, а также декрет о получении и использовании иностранной безвозмездной помощи.
Вынесение обвинительного приговора осудили Глобальный профсоюз IndustriALL и Обсерватория по защите правозащитников. Белорусские правозащитные организации приняли совместное заявление, в котором призывали власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование профсоюзных лидеров.
"Власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу", — говорится в обращении организации, принятом 28 августа.
Front Line Defenders обращает внимание на то, что происхождение доказательств, использованных обвинением во время процесса, "вызывает серьезные сомнения относительно всего дела". "Применение статьи 243 УК РБ для дискредитации правозащитных организаций является тактикой, уже использованной белорусскими властями для преследования председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, который провел три года в тюрьме в период с 2011 по 2014 годы", — уточнили в организации.
Как сообщалось, 24 августа председатель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик были приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства.
Профсоюзные лидеры признаны виновными в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). По версии следствия, в 2011 году они нарушили законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, а также декрет о получении и использовании иностранной безвозмездной помощи.
Вынесение обвинительного приговора осудили Глобальный профсоюз IndustriALL и Обсерватория по защите правозащитников. Белорусские правозащитные организации приняли совместное заявление, в котором призывали власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование профсоюзных лидеров.