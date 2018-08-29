Таможенные службы Беларуси и ОАЭ обсудили в Минске подходы к взаимному признанию уполномоченных экономических операторов

Минск, 29 августа. Таможенные службы Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили 29 августа в Минске "подходы к взаимному признанию уполномоченных экономических операторов, информационного обмена в условиях роста товарооборота между двумя странами", сообщает ГТК.



Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько и руководитель Федеральной таможенной администрации ОАЭ Али аль Кааби рассмотрели вопросы взаимодействия таможенных служб двух стран, а также возможность расширения договорно-правовой базы.



В рамках визита в Беларусь делегация ОАЭ ознакомилась с деятельностью ведомственного института, работой кинологической службы таможенных органов, узнала о работе уникальной в своем роде в Беларуси таможенной лаборатории.



Как отмечает ГТК, встреча послужит укреплению сотрудничества таможенных администраций двух стран, что будет содействовать расширению торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. "Объем внешней торговли между странами сегодня имеет положительный рост к прошлому году в 120%", — обращает внимание белорусское таможенное ведомство.