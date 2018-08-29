Обзор важнейших событий 29 августа 2018 года

Минск, 29 августа. Судебное заседание по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете "Новы час" назначено на 10 сентября — такое решение принято по итогам предварительного заседания суда Советского района Минска. Девелопер Израилевич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении издания за публикацию ряда материалов, посвященных ситуации вокруг работы ресторанного комплекса "Поедем поедим" в Куропатах — месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Речь идет о трех статьях, опубликованных в издании и на его сайте в июне 2018 года. Истец намерен истребовать у негосударственной общественно-политической газеты 40 тысяч рублей и еще тысячу — у автора материалов Дениса Ивашина.



Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО Чернигова белорусскому гражданину Юрию Политике. Как сообщает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры, "по имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе обратилась в посольство Республики Беларусь в Украине с заявлением об избиении его сокамерником". "В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом. Как сообщила консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация пенитенциарного учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер", — отмечает пресс-служба.



Вероятной причиной смерти двухмесячного мальчика, который умер 13 августа в Ганцевичском районе (Брестская область) после плановой вакцинации, стала анафилактическая реакция на адекватно введенный препарат, заявила на брифинге в Минске начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медпомощи и экспертизы Минздрава Людмила Легкая.

По факту гибели ребенка, отметила она, министерство создало комиссию, провело оценку качества оказания медицинской помощи. Случай был рассмотрен на лечебно-контрольном совете Минздрава. Легкая подчеркнула, что развитие патологического процесса, приведшего к критическому состоянию, было непредсказуемым. "Летальный исход в связи с молниеносным течением патологического процесса был непредотвратим", — заявила представитель Минздрава.



Решение о ввозе и использовании незарегистрированной в Беларуси вакцины "Эупента" Минздрав принял для предотвращения срыва календаря иммунопрофилактики и предупреждения чрезвычайной ситуации, а именно вспышек угрожающих жизни инфекционных заболеваний, сообщила на брифинге начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская. Необходимость принятия такого решения была обусловлена "острой нехваткой" в Беларуси вакцин для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. Реутская сообщила, что в 2017 году в Беларуси возникла критическая ситуация с поставкой АКДС-вакцины от традиционного производителя и поставщика из России. Она пояснила, что практически ежегодно выявлялись проблемы с качеством вакцины, браковались отдельные партии. Аналогичные факты отмечались и на территории России.



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с временным поверенным в делах США Дженифер Мур. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, встреча состоялась в связи с началом дипломатической миссии Мур в Беларуси. Стороны обсудили "актуальное состояние и перспективы развития белорусско-американских отношений". Дженифер Мур прибыла в Минск 17 августа. Она сменила на этом посту Роберта Райли, который работал в Беларуси с августа 2016 года. Дженифер Мур — карьерный дипломат. Перед приездом в Минск занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Госдепартамента США, которое отвечает за отношения с Турцией, Грецией и Кипром. У нее богатый опыт работы по европейской тематике, и на протяжении большей части своей карьеры Мур специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в сфере безопасности.



Белорусская сторона заинтересована принять участие в разработке нефтяных месторождений в Астраханской области России, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече в Минске с губернатором российского региона Александром Жилкиным. "Предприятие "Белоруснефть", которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти, может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе", — цитирует Румаса пресс-служба правительства. Премьер отметил, что товарооборот Беларуси и Астраханской области в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 40% — почти до 30 млн долларов. В первом полугодии 2018 года товарооборот уже превысил 20 млн долларов. "Цифры, конечно, неплохие. Но, наверное, потенциал сотрудничества Астраханской области и Беларуси мог бы быть гораздо выше. Нам есть что предложить друг другу", — считает Румас.