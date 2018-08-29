В плей-офф квалификации Лиги чемпионов БАТЭ проиграл "Эйндховену" и выступит в групповом раунде Лиги Европы

Минск, 29 августа. Футболисты борисовского БАТЭ не смогли выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей голландскому "Эйндховену" в плей-офф квалификации этих соревнований (21 августа 2:3 дома, 29 августа 0:3 в гостях). Осенью белорусская команда выступит в групповом турнире Лиги Европы.



В ответной встрече мячи забили Бергвейн (14), де Йонг (36) и Лосано (62).



Состав БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Драгун (Березкин, 76), Глеб (Иванич, 30), Риос, Милунович, Филипенко, Стасевич (капитан), Туоминен (Сигневич, 51), Бага, Володько. В запасе: Чичкан, Яблонский, Скавыш, Поляков. Предупреждения получили Милунович (47) и Риос (59).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 11:21 в пользу "Эйндховена" (первый тайм — 5:9), из них в створ ворот — 3:11 (2:7), угловые удары — 2:3 (2:2), штрафные удары — 10:13 (5:6), офсайды — 0:0 (0:0), владение мячом (в %) — 47:53 (42:58), точность пасов (в %) — 72:79 (64:77), точность пасов (в абсолютных цифрах) — 274/379 : 381/481 (107/166 : 200/260), суммарное расстояние, преодоленное игроками (в км), — 109,6 : 109,7 (57,2 : 56,3).



Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится 31 августа. БАТЭ выступал в основной стадии этого еврокубка четыре раза: в сезонах-2009/2010 (3-е место в группе из четырех команд), 2010/2011 (2-е место в группе и выход в 1/16 финала), 2012/2013 (выход в 1/16 финала с 3-го места в группе Лиги чемпионов) и 2017/2018 (4-е место в группе).



В плей-офф ЛЧ-2018/2019 БАТЭ попал после побед над финским ХИКом (0:0 дома, 2:1 в гостях) и азербайджанским "Карабахом" (1:0 в гостях, 1:1 дома).