Судебное заседание по иску бизнесмена Израилевича к газете "Новы час"

В суде Советского района Минска 29 августа проходит предварительное заседание по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете "Новы час" в связи с освещением ситуации в Куропатах.



На процесс пришли около 30 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты, историк Игорь Кузнецов, родственники жертв политических репрессий, многочисленные журналисты газеты во главе с ее главным редактором Оксаной Колб.



В суд также пришел автор материалов, вызвавших претензии Израилевича, Денис Ивашин. Сам истец в суд не явился.



На снимках:

3, 5 — Денис Ивашин;

4 — Оксана Колб.