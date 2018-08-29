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Дата распечатки: 29.08.2018 12:47
 
29.08.2018 11:35 Фото

Судебное заседание по иску бизнесмена Израилевича к газете "Новы час"

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В суде Советского района Минска 29 августа проходит предварительное заседание по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете "Новы час" в связи с освещением ситуации в Куропатах.

На процесс пришли около 30 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты, историк Игорь Кузнецов, родственники жертв политических репрессий, многочисленные журналисты газеты во главе с ее главным редактором Оксаной Колб.

В суд также пришел автор материалов, вызвавших претензии Израилевича, Денис Ивашин. Сам истец в суд не явился.

На снимках:
3, 5 — Денис Ивашин;
4 — Оксана Колб.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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