29.08.2018 11:35 Фото
Судебное заседание по иску бизнесмена Израилевича к газете "Новы час"
В суде Советского района Минска 29 августа проходит предварительное заседание по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете "Новы час" в связи с освещением ситуации в Куропатах.
На процесс пришли около 30 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты, историк Игорь Кузнецов, родственники жертв политических репрессий, многочисленные журналисты газеты во главе с ее главным редактором Оксаной Колб.
В суд также пришел автор материалов, вызвавших претензии Израилевича, Денис Ивашин. Сам истец в суд не явился.
На снимках:
3, 5 — Денис Ивашин;
4 — Оксана Колб.
На процесс пришли около 30 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты, историк Игорь Кузнецов, родственники жертв политических репрессий, многочисленные журналисты газеты во главе с ее главным редактором Оксаной Колб.
В суд также пришел автор материалов, вызвавших претензии Израилевича, Денис Ивашин. Сам истец в суд не явился.
На снимках:
3, 5 — Денис Ивашин;
4 — Оксана Колб.