Денис Ивашин: Иск против газеты "Новы час" — это продолжение репрессий против журналистов

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В суде Советского района Минска 29 августа проходит предварительное заседание по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете "Новы час" в связи с освещением ситуации в Куропатах.



На процесс пришли около 30 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты, историк Игорь Кузнецов, родственники жертв политических репрессий, многочисленные журналисты газеты во главе с ее главным редактором Оксаной Колб.



В суд также пришел автор материалов, вызвавших претензии Израилевича, Денис Ивашин. Сам истец в суд не явился.



Денис Ивашин: "Аркадий Израилевич обвиняет нас в том, что мы оскорбили его честь и достоинство и нанесли вред его деловой репутации. Это проистекает якобы из текстов моих расследований. Израилевич говорит, что мы пытаемся приписать, что он является собственником "Бульбаш-холла". Это абсолютно не соответствует действительности. В расследовании всегда фигурировала только та информация, что он юридически связан с собственниками. Только это.



Удивительно, что он подал иск только через месяц. Словно по команде решил начать против нас этот процесс. Я лично связываю этот процесс с продолжением репрессий против белорусских журналистов. Вполне возможно, что это не его личная задумка. Я полагаю, что это связано с усилением репрессий".