Минздрав: Вероятной причиной смерти ребенка после вакцинации стала анафилаксия

Тег video не поддерживается вашим браузером.

Скачайте видео.

Вероятной причиной смерти двухмесячного мальчика, который умер 13 августа в Ганцевичском районе после плановой вакцинации, стала анафилактическая реакция на адекватно введенный препарат. Об этом заявила на брифинге 29 августа в Минске начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медпомощи и экспертизы Минздрава Беларуси Людмила Легкая.



По факту гибели ребенка, отметила она, министерство создало комиссию, провело оценку качества оказания медицинской помощи. Случай был рассмотрен на лечебно-контрольном совете Минздрава. "Комиссия пришла к заключению, что вероятной причиной критического состояния, приведшего к смерти ребенка, явилась анафилаксия, развившаяся вследствие патологической реакции на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство — вакцину. Что требует дополнительного уточнения после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", — сказала Легкая.



Она подчеркнула, что развитие патологического процесса, приведшего к критическому состоянию, было непредсказуемым. "Летальный исход в связи с молниеносным течением патологического процесса был непредотвратим", — заявила представитель Минздрава.



По словам Легкой, объем и порядок оказания экстренной медицинской помощи ребенку на всех этапах соответствовал тяжести его состояния, выставленному диагнозу и осуществлялся в соответствии с нормативными правовыми актами Минздрава.



Комиссия не установила нарушений температурного режима при транспортировке и хранении вакцин указанных серий, которые могли повлиять на их качество, добавила она. "По результатам расследования ситуации фактов, косвенно и прямо подтверждающих нарушение техники введения вакцин и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований, выявлено не было. Продолжается работа других компетентных органов по расследованию факта смерти ребенка", — сказала представитель Минздрава.