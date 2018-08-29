Минздрав: "Эупента" была закуплена в связи с острой нехваткой вакцин

Тег video не поддерживается вашим браузером.

Скачайте видео.

Решение о ввозе и использовании незарегистрированной в Беларуси вакцины "Эупента" Минздрав принял для предотвращения срыва календаря иммунопрофилактики и предупреждения чрезвычайной ситуации, а именно вспышек угрожающих жизни инфекционных заболеваний. Об этом заявила на брифинге 29 августа в Минске начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.



Необходимость принятия такого решения была обусловлена "острой нехваткой" в Беларуси вакцин для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка.



Реутская сообщила, что в 2017 году в Беларуси возникла критическая ситуация с поставкой АКДС-вакцины от традиционного производителя и поставщика из России. Она пояснила, что практически ежегодно выявлялись проблемы с качеством вакцины, браковались отдельные партии. Аналогичные факты отмечались и на территории России, отметила представитель Минздрава.



"В 2017 году в связи с поставкой в Беларусь бракованной вакцины ситуацию в стране мы воспринимали как чрезвычайную эпидемического характера, с угрозой не просто срыва национального календаря прививок, но и возможного распространения смертельных инфекций", — заявила Реутская.



После того как 12 января 2017 года была забракована очередная партия АКДС-вакцины, пришедшая по плану поставки за 2016 год, ее вернули поставщику. Но тот не заменил ее на качественную. В апреле того же года РУП "Белфармация" подписало контракт на очередную поставку по плану 2017 года. При этом поставщик настаивал на сроках поставки: ноябрь-декабрь 2017 года. "Учитывая ограниченные остатки АКДС-вакцины в стране, в августе 2017 года Минздрав обратился к министру здравоохранения России с просьбой оказать содействие в сокращении сроков поставки вакцины. В итоге они были скорректированы — первая партия вакцины поступила в Беларусь 6 октября, а 23 октября она снова была признана некачественной. Представители производителя приезжали в Минск, обсуждали причины брака вакцины, признали выставленные претензии по качеству. Партию снова вернули поставщику", — рассказала она.



"Учитывая острую потребность в поставке вакцины, связанную с крайне ограниченными остатками АКДС-вакцин, по предложению российского производителя наши специалисты из испытательной лаборатории Минздрава поехали в Москву для отбора образцов вакцины на складе поставщика и проведения контроля качества в лаборатории московского подразделения производителя, — добавила Реутская. — В результате часть от заявленной потребности страны в вакцине после проведенных нами действий была поставлена в конце января 2018 года. Она успешно прошла контроль качества в Беларуси".



Одновременно, отметила представитель Минздрава, в ноябре 2017 года для обеспечения гарантированных поставок министерство обратилось к ведущим производителям зарегистрированных вакцин, в состав которых входят компоненты "коклюш, дифтерия и столбняк", — "Санофи Пастер" и "ГлаксоСмитКляйн" — с просьбой изыскать возможность оперативной поставки необходимых вакцин. "К сожалению, были получены ответы о невозможности поставки необходимого количества в короткие сроки в связи с длительностью технологического цикла производства", — сказала она.



Поэтому для предотвращения срыва иммунопрофилактики Минздрав параллельно прорабатывал возможность альтернативных поставок АКДС-вакцины из других стран: Китая, Индии и Кореи, сообщила Реутская. В результате тогда же, в ноябре 2017 года, было решено совершить госзакупку из одного источника пятивалентной вакцины "Эупента", содержащей компоненты "коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, Hib", на 200 тыс. доз.



Представитель Минздрава пояснила, что это решение было принято для "предупреждения чрезвычайной ситуации, вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и в связи с необходимостью обеспечения национального календаря профилактических прививок, с учетом рекомендаций ВОЗ. "Срыв своевременной прививочной кампании мог бы привести к возникновению вспышек дифтерии, столбняка среди детей", — подчеркнула она.