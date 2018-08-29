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Дата распечатки: 29.08.2018 15:54
 
29.08.2018 15:31 Фото

Брифинг представителей Министерства здравоохранения

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29 августа в Министерстве здравоохранения состоялся брифинг, посвященный трагическому случаю в Ганцевичском районе. Там после плановой вакцинации умер двухмесячный ребенок.

На снимках:
3 — начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Людмила Легкая;
4 — начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская;
5 — заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Минздрава Сергей Марченко;
6 — официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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