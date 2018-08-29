Брифинг представителей Министерства здравоохранения

29 августа в Министерстве здравоохранения состоялся брифинг, посвященный трагическому случаю в Ганцевичском районе. Там после плановой вакцинации умер двухмесячный ребенок.



На снимках:

3 — начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Людмила Легкая;

4 — начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская;

5 — заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Минздрава Сергей Марченко;

6 — официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.