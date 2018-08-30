БГК имени Мешкова выиграл первый официальный матч сезона

Брест, 30 августа. Чемпион Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова открыл программу нового сезона первым официальным матчем. В рамках SEHA-лиги в боснийском городе Любушки 29 августа БГК со счетом 33:29 (17:17) обыграл "Извиджач".



Ворота боснийского клуба поражали следующие игроки мешковцев: Баранов — 11, Ященко – 7, Куран, Сельвесюк — по 5, Мочалов — 3, Бочко, Будейко — по 1. При этом победу брестчане добыли без большой группы игроков основы и всех легионеров.



SEHA-лига стартовала уже в восьмой раз. В турнире выступает десять клубов, кроме БГК и "Извиджача" это: "Металург" и "Вардар" (оба — Македония), "Загреб" и "Нексе" (оба — Хорватия), "Войводина" и "Железничар" (оба — Сербия), "Татран" (Словакия), "Стяуа" (Румыния). По сравнению с минувшим сезоном в турнире два изменения: словенские "Целе" и "Горенье" заменили "Извиджач" и "Стяуа".



БГК стартует в SEHA-лиге седьмой раз, лучшим его результатом стали вторые места в 2014 и 2015 годах. На первом этапе десять команд проведут двухкруговой турнир с разъездами, после чего определят призеров в рамках "Финала четырех".



Следующий матч в рамках SEHA-лиги БГК проведет 5 сентября дома против "Металурга".