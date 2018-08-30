Предприятия "Беллесбумпрома" в первом полугодии увеличили экспорт мебели на 24% до 61 млн долларов

Минск, 30 августа. Экспорт мебели предприятий концерна "Беллесбумпром" за январь—июнь вырос на 24% и составил почти 61 млн долларов США.



Как сообщила пресс-служба концерна, в текущем году уже более 66% от общего объема произведенной мебели предприятия поставляют за пределы страны. Доля экспортных поставок увеличилась по сравнению с 2017 годом на два процентных пункта (в 2016 году было 60,3%, в 2015-м — 55,2%).



Среди основных рынков сбыта белорусской мебели — Россия (34,7 млн долларов, что на 10,4% больше, чем за 6 месяцев 2017 года), Польша (7,6 млн — на 57,6% больше), Казахстан (около 7 млн долларов, на 2,9% больше), Германия (4,7 млн долларов, что почти в 6 раз больше, чем в январе—июне 2017 года), а также Литва, Франция и ряд других стран.



В целом мебель предприятий концерна поставляется на рынки 33 стран, причем география экспорта постоянно расширяется, сообщает пресс-служба. Из новых рынков это США, Канада, Испания, Сербия.



Как отметили в концерне, вопросы наращивания экспорта мебельной продукции для "Беллесбумпрома" являются одними из приоритетных. "Мебель — конечный продукт переработки с высокой добавленной стоимостью. Именно в мебельном производстве обеспечивается наиболее глубокая и практически безотходная переработка древесного сырья, а значит самая эффективная. В последнее время предприятия концерна много внимания уделяют диверсификации рынков сбыта и освоению новых производственных программ, ориентированных на западноевропейского покупателя. Выйти на новые рынки можно только с той продукцией, которая там популярна, пользуется спросом и конкурентоспособна по соотношению цена — качество", — подчеркнули в концерне.



Результатом проведенной работы, заявили в "Беллесбумпроме", является планомерное увеличение доли отгрузок мебели в страны дальнего зарубежья. За январь—июнь 2018 года из общего экспорта мебели на долю поставок в дальнее зарубежье приходится 28,7%, в аналогичном периоде прошлого года она была на 10 процентных пунктов меньше — 18,7%.



Вопросы поставок мебели на европейский рынок будут в центре внимания бизнес-форума "Деревообработка и мебель Беларуси", который состоится 13 сентября в Минске. Он призван послужить еще одним инструментом для освоения новых экспортных горизонтов и в целом развития мебельной промышленности в Беларуси, отметили в концерне. Ожидается, что участие в нем примут руководители и специалисты мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси, Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, Украины, России и стран Балтии. В рамках форума пройдет контактно-кооперационная биржа, где потенциальные партнеры смогут установить прямые контакты и обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.