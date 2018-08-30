Встреча Лукашенко с Путиным может состояться 21 сентября

Минск, 30 августа. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться 21 сентября. Предварительная договоренность об этом была достигнута 30 августа в ходе телефонного разговора глав государств. Беседа состоялась по инициативе российской стороны, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Как следует из сообщения, Лукашенко с Путиным "продолжили обсуждение актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества и графика предстоящих контактов". В частности, президенты подтвердили необходимость проведения встречи с участием руководства правительств, договоренность о которой была достигнута на прошлой неделе в Сочи. Планируется, что в предстоящих переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов. Лукашенко поручил премьер-министру Сергею Румасу и соответствующим членам правительства подготовить все необходимое для встречи на высшем уровне.



Лукашенко и Путин встречались 22 августа в Сочи. Спустя несколько дней белорусский руководитель сообщил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что в ближайшее время состоится его встреча с Путиным в расширенном составе. "Самое важное, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем свободное время в своих графиках (особенно у него, поскольку я взял паузу, а у него очень напряженный график). После его визитов по регионам мы встретимся. Это было его предложение", — сказал Лукашенко.