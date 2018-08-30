Белорусский рубль снизился к трем основным валютам на бирже

Минск, 30 августа. 30 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.





По итогам торгов курс евро вырос на 0,0113 рубля (0,47%) и составил 2,4318 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0064 рубля (0,31%) и составил 2,0799 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0061 рубля (0,2%) и составил 3,0529 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти растет в четверг на фоне данных о снижении запасов в США. Баррель марки Brent к полудню торгуется у отметки 77,5 доллара США.





В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,063 рубля и составил 68,0821 рубля.