Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/30/970781/
Дата распечатки: 30.08.2018 15:13
 
30.08.2018 13:33 Экономика, Финансы

Белорусский рубль снизился к трем основным валютам на бирже

Минск, 30 августа. 30 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0113 рубля (0,47%) и составил 2,4318 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0064 рубля (0,31%) и составил 2,0799 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0061 рубля (0,2%) и составил 3,0529 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти растет в четверг на фоне данных о снижении запасов в США. Баррель марки Brent к полудню торгуется у отметки 77,5 доллара США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,063 рубля и составил 68,0821 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 30 Август 2018, 15:13
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск