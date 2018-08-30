В Беларуси повышается уровень оплаты труда и материальной поддержки бюджетников

Минск, 30 августа. Александр Лукашенко согласовал проект постановления Совета министров "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников", подготовленный в целях повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, материальной поддержки отдельных их категорий.



Как сообщает пресс-служба президента, документ подготовлен в соответствии с поручениями главы государства, которые направлены на достижение и удержание в 2018 году средней заработной платы по стране на уровне 1 тыс. рублей, а в бюджетной сфере — не ниже 80% от данного уровня, а также на поэтапное повышение зарплаты отдельным категориям работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018—2025 годов.



Проектом постановления предусматривается повышение с 1 сентября 2018 года зарплаты отдельным категориям работников образования и здравоохранения за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат в дифференцированных размерах с учетом объема, сложности и результативности работы.



Педагогическим работникам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей предлагается установить повышение тарифных ставок, окладов на 20%.



В здравоохранении предусматривается установление: для врачей и медицинских сестер — доплат в размере 20 и 13% соответственно; для провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов — повышения окладов от 40 до 100%.



Кроме того, предусматривается повышение с 1 октября 2018 года тарифной ставки первого разряда с 34 до 35,5 рубля работникам бюджетной сферы.



В результате прирост расчетной заработной платы в октябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года составит: доцента учреждения образования — 72,1 рубля, или 11,3%; учителя, имеющего 1-ю квалификационную категорию, — 64,7 рубля, или 12,7%; помощника воспитателя — 55,1 рубля, или 15,7%; врача хирургического профиля, имеющего высшую квалификационную категорию, — 128,6 рубля, или 19,3%; операционной медсестры, имеющей 1-ю квалификационную категорию, — 63,7 рубля, или 14,1%; провизора, имеющего 1-ю квалификационную категорию, — 178,4 рубля, или 46,4%; фармацевта, имеющего 1-ю квалификационную категорию, — 98,8 рубля, или 26,7%.



Как отмечается в сообщении, принятие постановления позволит в 2018 году обеспечить достижение соотношения средней заработной платы в бюджетной сфере и по стране в целом за IV квартал на уровне не ниже 80%, а также увеличить среднюю заработную плату педагогических работников на 13,5% (соотношение составит 88%), врачей — на 19,1% (соотношение — 144%).



В результате принятия постановления средняя заработная плата работников бюджетных организаций за 2018 год составит 742 рубля, в том числе за декабрь — 858 рубля, в среднем за IV квартал 2018 года — 801 рубль.