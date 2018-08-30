Первый вице-премьер Турчин: Планируется разработать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства

Минск, 30 августа. В Беларуси планируется разработать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 30 августа на встрече с представителями бизнес-сообщества.



Турчин проинформировал, что новая программа будет разработана с участием не только профильного министерства, но и представителей бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба правительства.



Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что это достаточно амбициозная задача, в том числе относительно сроков. Первый этап — до конца текущего года подготовить проект соответствующего нормативного правового акта. Турчин отметил, что реализация задачи по созданию новых рабочих мест лежит в основном на плечах малого и среднего бизнеса.



В свою очередь представители руководства предпринимательских объединений внесли свои предложения первому вице-премьеру.



Сейчас в стране действует государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2016—2020 годы.



Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром был назначен Сергей Румас, до этого возглавлявший Банк развития. Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, руководитель аппарата Совета министров.

