"Зумлион-МАЗ" начал серийно выпускать самые крупные в Беларуси автокраны

Минск, 30 августа. Белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ" запустило в серийное производство автокраны рекордной грузоподъемностью 60 тонн. Модель ZMC-60 будет показана широкой аудитории на международной строительной выставке "Будпрагрэс-2018", которая пройдет в Минске с 4 по 7 сентября, сообщили на предприятии.



Новые автокраны начали собирать на площадях "Могилевтрансмаша". От Минского автозавода спецмашина взяла шасси, от корпорации Zoomlion — современное навесное оборудование. Техника создана с высоким уровнем локализации.



Шестидесятитонник "Зумлион-МАЗ" способен поднимать практически любые грузы на высоту 20-этажного дома. Его возможностей хватит, чтобы перенести по воздуху железнодорожную цистерну, танк или сразу пять самосвалов, отметили на предприятии.



Спецмашина обладает стрелой, которая вытягивается на 57,8 метра. Автокран использует проверенное шасси "МАЗ-6516" с колесной формулой 8x4, на которое ставят шины Continental. Кабина имеет повышенный обзор — для лучшего контроля разгрузки можно совершать наклоны на 20 градусов.



Как считают на предприятии "Зумлион-МАЗ", новый автокран найдет применение как внутри страны, так и за рубежом. Портфель заказов на первые месяцы уже сформирован. В частности спецмашины будут поставлены покупателям в Беларуси, России и Украине.



ООО "Зумлион-МАЗ" зарегистрировано в феврале 2017 года в Могилеве, где на свободных площадях завода "Могилевтрансмаш" развернуло производство спецтехники. Сегодня СП производит автокраны, а в перспективе освоит выпуск автобетононасосов, автомобильных бетоносмесителей и коммунальных машин.