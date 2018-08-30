Обзор важнейших событий 30 августа 2018 года

Минск, 30 августа Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться 21 сентября. Предварительная договоренность об этом достигнута в ходе телефонного разговора глав государств. Беседа состоялась по инициативе российской стороны. Как следует из сообщения пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко с Путиным "продолжили обсуждение актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества и графика предстоящих контактов". В частности они подтвердили необходимость встречи с участием руководства правительств, договоренность о которой была достигнута на прошлой неделе в Сочи. Планируется, что в предстоящих переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.



"На данный момент у нас нет конкретных фактов о том, что истерия в средствах массовой информации является следствием конкурентной борьбы производителей вакцин, но и исключать этого мы не можем", — заявил в Гомеле на открытии нового здания Следственного комитета председатель СК Иван Носкевич. Таким образом он ответил на вопросы БелаПАН, кто обратился в СК для проверки опубликованной в СМИ информации о вакцинации белорусских детей не зарегистрированным в стране препаратом "Эупента" и что послужило основанием рассматривать эти публикации в "контексте конкурентной борьбы производителей вакцин". "Но и отрицать этот факт напрочь мы не можем. Все это будет являться предметом проверки. Ровно такими же — и установление причин смерти ребенка, а также оснований и условий закупки медицинского препарата", — сказал Носкевич. Он подтвердил, что на данный момент по факту смерти малолетнего ребенка в Ганцевичском районе ведется проверка.



В отношениях Беларуси и России нет острых политических споров, заявил посол России Александр Суриков на пресс-конференции в связи с завершением дипломатической миссии в Минске. На вопрос, что было самым сложным в отношениях за 12 лет работы в Беларуси, Суриков ответил: "Не считаю это сложностями, но не очень хорошо влияет на общественное мнение то, что в спор хозяйствующих белорусских и российских субъектов начинают вмешиваться власти, хотя эти вопросы надо решать через суд. И мы дойдем до этого когда-то". Политически же за эти годы Беларусь и Россия стали ближе, отметил российский дипломат. "Сложностей страшных и непреодолимых политических у нас никаких нет. А в экономике надо учиться разговаривать языком хозяйственного права", — подчеркнул он. Суриков также заявил, что у России не вызывает беспокойства сближение Беларуси с Западом. "У России тоже есть политика на сближение с Западом, в том числе с США", — отметил он.



Александр Лукашенко согласовал проект постановления Совета министров "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников", подготовленный в целях повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, материальной поддержки отдельных их категорий. Документ подготовлен в соответствии с поручениями главы государства, которые направлены на достижение и удержание в 2018 году средней заработной платы по стране на уровне 1 тыс. рублей, а в бюджетной сфере — не ниже 80% от данного уровня, а также на поэтапное повышение зарплаты отдельным категориям работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018—2025 годов. Проектом постановления предусматривается повышение с 1 сентября 2018 года зарплаты отдельным категориям работников образования и здравоохранения за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат в дифференцированных размерах с учетом объема, сложности и результативности работы.



Блогера Сергея Петрухина, задержанного после обыска у него дома, около 13.30 отпустили из Ленинского РОВД Бреста. Как сообщил БелаПАН блогер, в милиции, куда его примерно в 12.00 увезли в наручниках, у него взяли объяснения, почему он не открыл дверь сотрудникам милиции. "Кто-то стучал в дверь, не представляясь. И я решил не открывать, потому что никого не ждал. Где-то в 8.30 сотрудники ОМОНа выбили замок во входной двери и проникли в квартиру. Меня уложили на пол. После этого заявили, что в квартире будет проведен обыск", — рассказал Петрухин. По словам блогера, обыск проводился в рамках возбужденного в отношении него дела по ч. 2 ст. 188 и ч. 2 ст. 189 УК (клевета в публичном выступлении или в печатном произведении; оскорбление в публичном выступлении либо в печатном произведении). У него изъяли компьютер, ноутбук и телефон.



Ситуацию в Беларуси обсудили представители оппозиции и финские депутаты. Встреча, которая состоялась в Минске и длилась около полутора часов, прошла в рамках визита в Беларусь парламентской делегации Финляндии во главе с председателем группы дружбы с Беларусью, членом фракции Национальной коалиционной партии финского парламента Вилле Рюдманом. "Состоялся конструктивный диалог о тех проблемах, которые есть в политической, экономической, военной сферах Беларуси, — сообщил БелаПАН председатель Партии БНФ Григорий Костусев. — Также речь шла об угрозах независимости Беларуси и, разумеется, "наездах" властей на независимые СМИ и профсоюзы". Кроме того, сообщил политик, обсуждены вопросы проведения свободных выборов и развития политических и общественных структур. "Говорили также о необходимости развития взаимоотношений представителей европейских парламентов с гражданским сообществом, а не только властями Беларуси", — добавил лидер Партии БНФ.