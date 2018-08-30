Соболенко, Саснович и Азаренко вышли в третий круг US Open

Минск, 30 августа. Три из четырех белорусских теннисисток вышли в третий круг (1/16 финала) открытого чемпионата США (US Open) — последнего из четырех в сезоне турниров "Большого шлема".



Во втором раунде Виктория Азаренко (79-е место в рейтинге ВТА) выиграла у Дарьи Гавриловой из Австралии (32) — 6:1, 6:2. Александра Саснович (33) была сильнее Дарьи Касаткиной (Россия, 11) — 6:2, 7:6 (7:3), а Арина Соболенко (20) победила еще одну представительницу России Веру Звонареву (133) — 6:3, 7:6 (9:7).



Вера Лапко (72) проиграла бельгийке Элизе Мертенс (15) — 2:6, 0:6.



В следующем круге Азаренко встретится с третьей ракеткой мира Слоан Стивенс из США, Саснович — с японкой Наоми Осакой (19), Соболенко — с чешкой Петрой Квитовой (5).



До нынешнего сезона наивысшим достижением Азаренко на US Open был выход в финал (2012, 2013), Саснович — во второй круг (2014, 2017), Соболенко — во второй раунд квалификации (2016), Лапко — также во второй раунд квалификации (2017).