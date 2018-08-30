Замглавы МИД Кравченко обсудил с финскими депутатами взаимодействие Беларуси и Финляндии

Минск, 30 августа. 30 августа в Минске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с депутатами парламента Финляндии — членами группы дружбы с Беларусью.



Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.



"Собеседники констатировали прагматичный и взаимоуважительный характер белорусско-финляндского диалога, позволяющий выстраивать конструктивные отношения во всех сферах сотрудничества на перспективу", — отмечается в сообщении.



Особое внимание уделено взаимодействию Беларуси и Финляндии в Европейском регионе, ориентированному на укрепление международной безопасности и стабильности, а также на выстраивание диалога между региональными и субрегиональными объединениями и союзами, включая ЕС и ЕАЭС.



Кравченко отметил особую роль парламентариев в укреплении и развитии диалога не только в двустороннем формате, но и в рамках европейских парламентских структур.