Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/30/eu_970882/
Дата распечатки: 30.08.2018 20:05
 
30.08.2018 19:34 Политика, Беларусь — Евросоюз

Замглавы МИД Кравченко обсудил с финскими депутатами взаимодействие Беларуси и Финляндии

Минск, 30 августа. 30 августа в Минске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с депутатами парламента Финляндии — членами группы дружбы с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

"Собеседники констатировали прагматичный и взаимоуважительный характер белорусско-финляндского диалога, позволяющий выстраивать конструктивные отношения во всех сферах сотрудничества на перспективу", — отмечается в сообщении.

Особое внимание уделено взаимодействию Беларуси и Финляндии в Европейском регионе, ориентированному на укрепление международной безопасности и стабильности, а также на выстраивание диалога между региональными и субрегиональными объединениями и союзами, включая ЕС и ЕАЭС.

Кравченко отметил особую роль парламентариев в укреплении и развитии диалога не только в двустороннем формате, но и в рамках европейских парламентских структур.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 30 Август 2018, 20:05
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск