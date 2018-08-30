Суриков: Острых политических споров у Беларуси и России нет

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В отношениях Беларуси и России нет острых политических споров, заявил российский посол Александр Суриков 30 августа на пресс-конференции в связи с завершением дипломатической миссии в Минске.



На вопрос, что было самым сложным в отношениях за 12 лет работы в Беларуси, Суриков ответил: "Не считаю это сложностями, но не очень хорошо влияет на общественное мнение то, что в спор хозяйствующих белорусских и российских субъектов начинают вмешиваться власти, хотя эти вопросы надо решать через суд. И мы дойдем до этого когда-то".



Политически же за эти годы Беларусь и Россия стали ближе, отметил российский дипломат. "Сложностей страшных и непреодолимых политических у нас никаких нет. А в экономике надо учиться разговаривать языком хозяйственного права", — подчеркнул он.



Суриков также заявил, что у России не вызывает беспокойства сближение Беларуси с Западом. "У России тоже есть политика на сближение с Западом, в том числе с США, — отметил он. — Мы никак не препятствуем, а просто наблюдаем, как Беларусь развивает отношения с Западом. Это общий тренд, мы живем в глобальном мире. Пусть не всегда есть успехи на этом направлении, но они придут".