Власти видят риски устойчивому развитию страны

Минск, 31 августа. Беларусь в среднесрочной перспективе может столкнуться с реализацией демографических и экономических рисков, угрожающих ее развитию. К такому выводу пришли разработчики Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) до 2035 года.

Подготовить эту стратегию правительство распорядилось в мае текущего года. По сведениям БелаПАН, к настоящему времени власти подготовили общую оценку ситуации возможных рисков и угроз устойчивому развитию до 2035 года. В этом разделе власти перечисляют достижения государственной политики и возможные риски.



К числу достижений власти относят рост доходов населения, увеличение размера экономики, а также тот факт, что за 2000—2017 годы ожидаемая продолжительность жизни возросла с 69 лет до 74,4 лет. Кроме этого, позитивные изменения власти видят и в том, что доля работников с высшим и средним специальным образованием в общей численности работников организаций Беларуси увеличилась с 41,2% в 2000-м до 55,3% на конец 2017 года.



Обеспокоенность у разработчиков стратегии устойчивого развития вызывают демографические процессы, а также тенденции в экономической сфере.



Так, в 2017 году по сравнению с 2016-м суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, которое в среднем могла бы родить женщина на протяжении всего репродуктивного периода) снизился с 1,7 до 1,5, коэффициент депопуляции (соотношение умерших и родившихся) увеличился с 1 до 1,2.



"Значения показателей по-прежнему не укладываются в пороговые пределы социальной безопасности, что свидетельствует о сохраняющейся актуальности демографических проблем и в долгосрочной перспективе", — отмечают разработчики Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года.



По их оценкам, в среднесрочной перспективе существует риск роста демографической нагрузки вследствие старения населения. Согласно демографическому прогнозу властей до 2030 года, через 12 лет на 1000 трудоспособных граждан будет приходиться 476 лиц старше трудоспособного возраста (против 442 в 2017 году).



Помимо демографических существуют и экономические риски устойчивому развитию страны, к числу которых власти относят низкую отдачу от инвестиций.



По оценкам разработчиков стратегии, Беларусь в 2016 году по производительности труда (рассчитанной по валовой добавленной стоимости) отставала от уровня Европейского союза более чем в шесть раз. Разработчики НСУР также обращают внимание на тот факт, что в 2015—2018 годах постоянно ухудшаются позиции Беларуси в Глобальном рейтинге инноваций.



Учитывая перечисленные факты, белорусские власти видят угрозу в том, что "медленные темпы трансформации экономических отношений" могут привести к сохранению "недостаточно эффективной и высокозатратной структуры экономики".