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Дата распечатки: 31.08.2018 09:50
 
31.08.2018 08:53 Политика

Лукашенко: Беларусь и Кыргызстан значительно продвинулись по пути развития всего комплекса двусторонних отношений

Минск, 31 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником — Днем независимости.

"За прошедшие десятилетия, опираясь на исторические узы дружбы, наши страны значительно продвинулись по пути развития всего комплекса двусторонних отношений, наладили эффективное взаимодействие в рамках интеграционных структур", — цитирует Лукашенко его пресс-служба

Белорусский руководитель "уверен, что совместными усилиями Беларусь и Кыргызстан продолжат наращивать потенциал двустороннего сотрудничества, расширять политический, экономический и культурный диалог в интересах народов обеих стран".

Лукашенко пожелал официальному лидеру Кыргызстана "крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственной государственной деятельности, а кыргызскому народу — счастья и процветания".
БелаПАН.

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