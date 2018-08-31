Лукашенко: Беларусь и Кыргызстан значительно продвинулись по пути развития всего комплекса двусторонних отношений

Минск, 31 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником — Днем независимости.



"За прошедшие десятилетия, опираясь на исторические узы дружбы, наши страны значительно продвинулись по пути развития всего комплекса двусторонних отношений, наладили эффективное взаимодействие в рамках интеграционных структур", — цитирует Лукашенко его пресс-служба



Белорусский руководитель "уверен, что совместными усилиями Беларусь и Кыргызстан продолжат наращивать потенциал двустороннего сотрудничества, расширять политический, экономический и культурный диалог в интересах народов обеих стран".



Лукашенко пожелал официальному лидеру Кыргызстана "крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственной государственной деятельности, а кыргызскому народу — счастья и процветания".