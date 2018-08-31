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Дата распечатки: 31.08.2018 12:49
 
31.08.2018 12:33 Экономика, Финансы

Румас: Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы

Минск, 31 августа. Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы, заявил 31 августа на брифинге премьер-министр Сергей Румас, комментируя решение Совета министров о повышении с 1 сентября заработной платы бюджетникам.

"Правительство работает над внесением предложений главе государства о более быстром по сравнению с предыдущими планами увеличении минимальной заработной платы. Не секрет, что в некоторых отраслях сегодня заработная плата составляет 200 долларов, а то и менее. Поэтому мы готовим предложения, чтобы подтянуть по заработной плате низкооплачиваемые слои населения", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

Как отметил Румас, документ о повышении зарплаты в бюджетной сфере был разработан еще предыдущим составом правительства во исполнение поручений главы государства, которые он дал при посещении предприятий Слуцкого района в феврале текущего года. Согласно постановлению, с 1 сентября оклады работников образования и здравоохранения повышаются в пределах 20—100%. С 1 октября текущего года увеличивается тарифная ставка первого разряда — с 34 до 35,5 рубля.

"Все эти меры, по нашим расчетам, позволят уже в четвертом квартале выйти на целевую задачу - обеспечить среднюю зарплату по бюджетной сфере в размере 80% от средней зарплаты по стране. Ориентировочно в декабре текущего года средняя зарплата бюджетников составит 850, — отметил глава правительства. — Принятые меры являются первым шагом по выполнению задачи, поставленной главой государства по увеличению заработной платы учителей и врачей к 2025 году в 2 раза", — подчеркнул Румас.

По его словам, средства, необходимые для повышения заработной платы работников бюджетных организаций в этом году, правительство направит из резервного фонда главы государства.

Если предложения будут одобрены, пояснил премьер-министр, наниматели всех форм собственности, всех отраслей экономики должны будут обеспечить минимальную зарплату в соответствии с тем уровнем, который каждый квартал будет поднимать правительство.

Как сообщалось, минимальная заработная плата 1 января 2018 года установлена в 305 рублей. В 2017 году из-за низкой инфляции она ни разу не индексировалась и составляла 265 рублей.

Минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.
Марина Носова, БелаПАН.

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