31.08.2018 13:16 Экономика
Министром энергетики назначен Виктор Каранкевич
Минск, 31 августа. Министром энергетики Беларуси назначен Виктор Каранкевич, ранее занимавший должность первого заместителя министра энергетики. Такое решение 31 августа принял Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
В системе Минэнерго Каранкевич работает около 12 лет. В 2006—2012 годах он возглавлял главное экономическое управление министерства. В 2012 году был назначен замминистра энергетики, в январе 2017-го — первым замминистра энергетики.
На прежней должности Каранкевич руководил работой экономических подразделений, а также обеспечивал оперативное взаимодействие с производственными объединениями "Белэнерго" и "Белтопгаз". Он также координировал переговоры о поставках природного газа и электроэнергии.
От имени министерства чиновник согласовывал штатное расписание Белорусской АЭС, контролировал результаты финансово-экономической деятельности организаций в системе министерства, расходование средств республиканского бюджета на содержание центрального аппарата Минэнерго.
Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городском поселке Кировск (Кировский район Могилевской области). В 1997 году отучился на специалиста в области экономической информатики в негосударственном Институте современных знаний. В 2005 году получил специальность в области теплоэнергетики в БНТУ, а в 2010-м — специальность в области госуправления национальной экономикой в Академии управления при президенте Беларуси.
В 1997—2004 годах работал в Белорусском государственном энергетическом концерне. С 2004 по 2006 годы был начальником финансового отдела и заместителем начальника управления финансов, учета и отчетности этого концерна.
В системе Минэнерго Каранкевич работает около 12 лет. В 2006—2012 годах он возглавлял главное экономическое управление министерства. В 2012 году был назначен замминистра энергетики, в январе 2017-го — первым замминистра энергетики.
На прежней должности Каранкевич руководил работой экономических подразделений, а также обеспечивал оперативное взаимодействие с производственными объединениями "Белэнерго" и "Белтопгаз". Он также координировал переговоры о поставках природного газа и электроэнергии.
От имени министерства чиновник согласовывал штатное расписание Белорусской АЭС, контролировал результаты финансово-экономической деятельности организаций в системе министерства, расходование средств республиканского бюджета на содержание центрального аппарата Минэнерго.
Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городском поселке Кировск (Кировский район Могилевской области). В 1997 году отучился на специалиста в области экономической информатики в негосударственном Институте современных знаний. В 2005 году получил специальность в области теплоэнергетики в БНТУ, а в 2010-м — специальность в области госуправления национальной экономикой в Академии управления при президенте Беларуси.
В 1997—2004 годах работал в Белорусском государственном энергетическом концерне. С 2004 по 2006 годы был начальником финансового отдела и заместителем начальника управления финансов, учета и отчетности этого концерна.