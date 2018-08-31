Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 31.08.2018 14:56
 
31.08.2018 13:13 Экономика, Финансы

Доллар США преодолел 2,08 рубля на последних торгах августа

Минск, 31 августа. 31 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,4320 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0040 рубля (0,19%) и составил 2,0839 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0089 рубля (0,29%) и составил 3,0618 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Баррель марки Brent держится в районе 77,5 доллара США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,0374 рубля и составил 68,0447 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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