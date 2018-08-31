Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/31/970974/
Дата распечатки: 31.08.2018 14:56
 
31.08.2018 13:23 Политика

Лукашенко назначил послов в Парагвае, Перу и Норвегии

Минск, 31 августа. Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Парагвае и Перу по совместительству. Соответствующее решение принял 31 августа Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик назначен послом в Норвегии по совместительству.

Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Бондарева генеральным консулом Беларуси в Дубае (ОАЭ).
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 31 Август 2018, 14:56
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск