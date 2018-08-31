31.08.2018 13:23 Политика
Лукашенко назначил послов в Парагвае, Перу и Норвегии
Минск, 31 августа. Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Парагвае и Перу по совместительству. Соответствующее решение принял 31 августа Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик назначен послом в Норвегии по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Бондарева генеральным консулом Беларуси в Дубае (ОАЭ).
Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик назначен послом в Норвегии по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Бондарева генеральным консулом Беларуси в Дубае (ОАЭ).