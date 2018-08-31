Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Мослер-Тернстрем посетит Беларусь

Минск, 31 августа. Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем 11—12 сентября посетит Беларусь.



Как сообщает пресс-служба Совета Республики, она примет участие в круглом столе по актуальным вопросам местного самоуправления.



Участие в мероприятии примут представители Конгресса местных и региональных властей из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии.



В ходе круглого стола будут рассмотрены вопросы сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской хартии местного самоуправления. Речь также пойдет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты обсудят перспективы развития ассоциаций местных советов депутатов. Особое внимание будет уделено укреплению побратимских связей как инструмента развития приграничных территорий.



Конгресс местных и региональных властей Совета Европы — консультативный орган СЕ, представляющий местные и региональные власти европейских государств. Конгресс насчитывает 324 члена, которые представляют порядка 200 тысяч административно-территориальных единиц 47 государств — членов СЕ. Конгресс состоит из палаты местных властей и палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси имеет статус приглашенного наблюдателя в конгрессе.