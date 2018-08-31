Лукашенко: Одна из причин кадровых перестановок в правительстве — пьянство

Минск, 31 августа. Одной из причин кадровых перестановок в правительстве и среди руководителей предприятий является пьянство, заявил Александр Лукашенко 31 августа, принимая кадровые решения.



"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Хочу сказать, что это еще не окончание. Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично".



"Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают", — подчеркнул глава государства.



"И я это говорю не столько даже для вас, а для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля. Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят. А потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Люди это слышали. Проголосовали за президента — будьте добры придерживаться этих принципов. Пьяница — это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться", — сказал Лукашенко.



Он призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного: "Вы должны знать, что мы на виду у людей. Они нам не простят, если мы оступимся даже по мелочам. Я не хотел об этом раньше говорить, потому что мне неудобно. Я не умею об этом говорить, потому что я человек практически непьющий".



Некоторые выпивают по поводу и без повода, добавил Лукашенко. "И больше всего — без повода, и забывают о работе. Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант — пьянство — он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые, и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет", — подчеркнул глава государства.



"И я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинает страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли", — добавил он.