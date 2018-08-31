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Дата распечатки: 31.08.2018 14:55
 
31.08.2018 14:03 Политика, Экономика

Лукашенко хочет, чтобы новое правительство работало и до, и после выборов

Минск, 31 августа. Принимая сегодня кадровые решения, Александр Лукашенко назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства, которое якобы формируется исключительно до выборов.
"Идет обсуждение после назначения нового правительства: вот, это такое техническое, оно до выборов (очередные выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. — БелаПАН.). Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы — это новое поколение руководителей", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Это естественно, должно быть обновление, не должно быть застоя. Застой начинается в экономике, обществе с застоя в кадровой работе. Поэтому вполне естественно, что вы — нынешнее поколение руководителей — на 20-25 лет моложе. Это нормально. Ниже уже брать планку нельзя, потому что у них не хватит опыта", — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что именно новое поколение руководителей будет отвечать за страну. "Поэтому не надо рассматривать ни одно из назначений, произведенных мною, что это вот до выборов. Наоборот, я хочу, чтобы вы показали свой профессионализм до выборов и чтобы люди почувствовали, что с этими людьми можно иметь дело. И если мы вместе пойдем на выборы, это уже будет плюс в мою сторону. Поэтому нет здесь цели "до выборов". "До выборов назначил, а потом будут другие…" Будут другие, если не будет результата. И если вы будете нарушать моральные принципы руководителя, которые в нашем обществе никогда не будут приемлемы", — заявил Лукашенко.

"Вы должны быть абсолютно справедливы. Белорусы никогда не потерпят несправедливости, это глубочайшая черта славянского народа, а тем более белорусов", — добавил он.

Сегодня новым министром финансов назначен 41-летний Максим Ермолович, министром энергетики — 42-летний Виктор Каранкевич, председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии — Андрей Рыбаков, которому тоже 42 года.

Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца заместителем министра транспорта и коммуникаций, Артема Сикорского — директором департамента по авиации Минтранса, а также новых руководителей нескольких районов и предприятий.
БелаПАН.

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