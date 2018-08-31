Соперниками БАТЭ в групповом турнире Лиги Европы будут "Челси", ПАОК и "Види"

Минск, 31 августа. Английский "Челси", греческий ПАОК и венгерский "Види" (бывший "Видеотон") стали соперниками борисовского БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы УЕФА. Этот квартет выступит в группе L. Жеребьевка прошла 31 августа в Монако.



Расписание матчей будет опубликовано позднее.



БАТЭ встречался с венгерским клубом в 2015 году в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и одержал победу по сумме двух встреч (1:1 в гостях, 1:0 дома). С ПАОКом играло минское "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы-2014/2015 (1:6 в гостях, 0:2 дома).



Состав остальных групп:



А — "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Кипр);



B — "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Лейпциг" (Германия), "Русенборг" (Норвегия);



C — "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо"(Франция), "Славия" (Чехия);



D — "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" (Хорватия), "Спартак" (Словакия);



E — "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина);



F — "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделанж" (Люксембург);



G — "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" (Россия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия);



H — "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Аполлон" (Кипр);



I — "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальмё" (Швеция), "Сарпсборг" (Норвегия);



J — "Севилья" (Испания), "Краснодар"(Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акисар" (Турция);



K — "Динамо" (Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия).



По итогам двухкругового турнира две лучшие команды каждого квартета выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся команды, занявшие третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов.



В групповой турнир Лиги Европы БАТЭ попал после побед над финским ХИКом (0:0 дома, 2:1 в гостях) и азербайджанским "Карабахом" (1:0 в гостях, 1:1 дома) соответственно во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов и поражения от голландского "Эйндховена" (2:3 дома, 0:3 в гостях) в плей-офф квалификации ЛЧ.



БАТЭ выступал в основной стадии ЛЕ четыре раза: в сезонах-2009/2010 (3-е место в группе из четырех команд), 2010/2011 (2-е место в группе и выход в 1/16 финала), 2012/2013 (выход в 1/16 финала с 3-го места в группе Лиги чемпионов) и 2017/2018 (4-е место в группе).



Накануне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Российский ЦСКА, с которым работает белорусский тренер Виктор Гончаренко, сыграет в группе G с "Реалом" (Мадрид, Испания), "Викторией" (Пльзень, Чехия) и "Ромой" (Рим, Италия). С первыми двумя командами Гончаренко соперничал в ЛЧ как главный тренер БАТЭ: с "Реалом" — в 2008 году (0:2 в гостях, 0:1 дома), с "Викторией" — в 2011-м (1:1 в гостях, 0:1 дома).