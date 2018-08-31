Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/31/971008/
Дата распечатки: 31.08.2018 16:33
 
31.08.2018 14:34 Экономика, Финансы

Лукашенко: В финансовой сфере накопилось достаточно вопросов, в том числе с Россией

Минск, 31 августа. В финансовой сфере накопилось достаточно вопросов, которые необходимо решать, "они касаются в том числе и сотрудничества с Россией, другими странами", заявил Александр Лукашенко 31 августа, назначая новым министром финансов Максима Ермоловича.

"И на внешних финансовых рынках надо работать. Денег сейчас море и в Европе, и в Америке. Вы знаете, с каких рынков высвобождаются деньги. Надо просто шевелиться вместе с банкирами", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Помните, что Национальный банк — это структура, которая должна работать в русле политики правительства, а правительство выполняет тот прогноз, те планы, которые утверждены президентом с вашей подачи", — добавил глава государства.

Максим Ермолович до этого занимал должность первого заместителя министра финансов. Известен как сторонник рыночных реформ. По мнению опрошенных БелаПАН экспертов, его назначение связано с приходом в правительство либералов во главе с новым премьер-министром Сергеем Румасом.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 31 Август 2018, 16:33
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск