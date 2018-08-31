Лукашенко: В финансовой сфере накопилось достаточно вопросов, в том числе с Россией

Минск, 31 августа. В финансовой сфере накопилось достаточно вопросов, которые необходимо решать, "они касаются в том числе и сотрудничества с Россией, другими странами", заявил Александр Лукашенко 31 августа, назначая новым министром финансов Максима Ермоловича.



"И на внешних финансовых рынках надо работать. Денег сейчас море и в Европе, и в Америке. Вы знаете, с каких рынков высвобождаются деньги. Надо просто шевелиться вместе с банкирами", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



"Помните, что Национальный банк — это структура, которая должна работать в русле политики правительства, а правительство выполняет тот прогноз, те планы, которые утверждены президентом с вашей подачи", — добавил глава государства.



Максим Ермолович до этого занимал должность первого заместителя министра финансов. Известен как сторонник рыночных реформ. По мнению опрошенных БелаПАН экспертов, его назначение связано с приходом в правительство либералов во главе с новым премьер-министром Сергеем Румасом.