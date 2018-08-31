Лукашенко: Дисциплина и результат — это факторы нашей независимости

Минск, 31 августа. Дисциплина руководителей и результативность их работы являются "факторами нашей независимости", заявил Александр Лукашенко 31 августа, принимая кадровые решения.



"Времени на раскачку нет. И слава Богу, что вы, работая в этих министерствах, знаете и эти проблемы, и все эти дела. Никакой раскачки — только вперед. Я прежде всего жду от вас жесткой дисциплины на подведомственных предприятиях и ваших министерствах. С этого надо начинать", — цитирует главу государства его пресс-служба.



"Нужен результат, нужна дисциплина. Это факторы нашей независимости. Потому что от этого зависит развитие экономики. Самое страшное, за что мы должны "бояться", — это экономика. Других нет проблем в нашем обществе. Все остальное мы держим жестко на контроле. Экономика прежде всего!" — заявил официальный лидер.



Лукашенко также акцентировал внимание на работе с людьми. "У нас других людей нет, не будет, и грех нам еще обижаться на наших людей. Они разные. Но в основном это неплохой народ. И жаловаться нам на белорусов нечего. Надо смотреть на себя. Они могут сделать все, но их нужно организовать", — заключил он.



Глава государства прокомментировал назначение министром энергетики Виктора Каранкевича, до этого занимавшего пост первого замминистра. "Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен. Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?" — сказал глава государства.



Лукашенко обратил внимание, что энергетическая отрасль — "особая и очень важная для страны", а Каранкевич "хорошо ее знает и разбирается в этих вопросах". "Бери в руки и действуй. Ты министр, тебе могут только рекомендовать, подсказывать. Даже премьер-министр не может министром управлять — это коллегиальный орган. Это президент может прийти и сказать: сделай так. Но я ни к одному министру не прихожу и не говорю так, пока сам не изучу проблему, с ним не договорюсь, не согласую в правительстве со специалистами", — отметил белорусский руководитель.



Он подчеркнул, что "всегда придерживался таких подходов, в том числе по развитию Оршанского района, однако поручения президента так и не были выполнены". "Это последняя капля, которая переполнила чашу. Правительство нетерпимо плохо работало. Мы могли бы свалиться уже к концу года", — сказал глава государства.



Владимир Потупчик был освобожден от должности министра энергетики в мае за "покровительство незаконному семейному бизнесу".