Лукашенко о предложении создать холдинг на базе Оршанского инструментального завода: Ежа с жабой хотят объединить

Минск, 31 августа. Предприятия лучше модернизировать и развивать импортозамещение на имеющейся производственной базе, нежели перепрофилировать, заявил Александр Лукашенко 31 августа в Минске при согласовании назначения Александра Рогожника гендиректором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".



"Там остались люди, которые имеют понятие, что такое инструмент, шина и так далее… Лучше эту продукцию развивать, потому что там школа, там есть люди, и модернизацию легче осуществлять, чем полностью перепрофилировать производство. На это надо ориентироваться", — цитирует главу государства его пресс-служба.



По словам Лукашенко, необходимо ориентировать проблемные предприятия на развитие импортозамещающих производств. "Не успел вернуться, мне уже говорят, что в Орше холдинги будут организовывать, еще что-то. В общем, "ежа с жабой" хотят объединить. Не надо упражняться в этих холдингах, ничего там не спрячете. Если предприятие хромает, если его надо оживить, ориентируйтесь на импортозамещение", — подчеркнул он.



"Примеры есть хорошие. Возьмите Александра Шакутина (речь о холдинге "Салео", специализирующемся на выпуске гидравлики). У нас с гидравликой всегда были проблемы. Он взялся за это, и худо-бедно мы имеем неплохую гидравлику. А это огромный пласт импортозамещения", — считает Лукашенко.



Глава государства также коснулся темы импортозамещения на примере Оршанского инструментального завода. Он отметил, что практически на каждом крупном машиностроительном предприятии, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, созданы и работают собственные инструментальные цеха. "Давайте крупный завод поднимем, там будем производить для всех", — предложил он.



"То есть эти (проблемные) предприятия должны идти путем импортозамещения, чтобы мы не покупали все комплектующие изделия по импорту, а у себя максимум производили, — сказал глава государства. — Радуемся, что у нас есть свой трактор МТЗ, а давайте посмотрим, сколько там локализации в Беларуси, каков там удельный вес… Ладно металл — всегда будем покупать. А все остальное?"



"Я жду от Минского моторного завода разительных шагов. Это узловое предприятие. Не можем мы, не развивая собственное производство двигателей, быть машиностроительной страной. И эти двигатели должны стоять вровень с лучшими мировыми образцами. Такую задачу надо ставить и действовать. Не надо бояться. Может быть, завтра не получится — послезавтра пойдет. Не всё сразу получается", — сказал глава государства.



"Моторный завод... Честно сказать, у меня такое ощущение, что мы провалили это направление. Мы — машиностроительная страна, а двигатели покупаем со всего мира. Используем и моторного завода двигатели. Но столько новинок показывали, когда я был на моторном заводе, столько было надежд, но куда не приеду: "Чей двигатель? Detroit, Cummins…" Еще какие-то немецкие, американские предприятия называют. Но у нас же свой моторный завод. Поэтому надо смелее браться и реализовывать самые смелые проекты", — подчеркнул Лукашенко.



Глава государства также дал ряд поручений при согласовании кандидатуры Ирины Зарембовской на должность директора ОАО "Брестский электроламповый завод". "Это должно быть перспективное предприятие. Это не те лампы накаливания или, как их называли, "лампочки Ильича". Это уже сегодня светодиодное производство и прочее. А, может быть, что-то и дальше, и больше. Надо обновить это производство. Оно нам очень нужно. Опять же, импортозамещение — мы огромное количество покупаем осветительных приборов за рубежом. Занимайтесь не только электроламповым производством, но и смежными производствами. Вплоть до настольных приборов, лампы, люстры и так далее. Это ближе вам для того, чтобы поднять и развить это производство", — сказал Лукашенко.