В Пекине на заседании 4—5 сентября утвердят программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года

Минск, 31 августа. Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить в Пекине 4—5 сентября, сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.



Документ планируется подписать по итогам второго заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Белорусскую часть комиссии возглавит председатель ГКНТ Александр Шумилин, китайскую — министр науки и технологий Ван Чжиган.



Повестка дня будет включать восемь вопросов, в том числе о развитии научно-технической и инновационной сфер Беларуси и Китая и выполнении совместных научно-технических и инновационных проектов на ближайшую перспективу.



Кроме того, стороны планируют обсудить перспективы проведения совместных научно-технических мероприятий и итоги конкурса совместных белорусско-китайских научно-технических проектов на 2019—2020 годы.