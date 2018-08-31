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Дата распечатки: 31.08.2018 18:04
 
31.08.2018 17:20 Экономика

Белстат: В первом полугодии располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.170 рублей в месяц

Минск, 31 августа. В Беларуси в первом полугодии 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.170 рублей в месяц, сообщил Национальный статистический комитет. В том числе в городах и поселках городского типа — 1.250,1 рубля, в сельских населенных пунктах — 962,9 рубля.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.104,8 рубля в месяц, из которых 831,5 рубля (75,3%) приходятся на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,3%, на покупку непродовольственных товаров — 30,6%, на оплату услуг — 26%.

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
Марина Носова, БелаПАН.

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