Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Минск, 31 августа. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР депутата Государственной думы Федерального собрания России Иосифа Кобзона.



"В памяти миллионов людей он навсегда останется символом эпохи, сильной личностью и человеком с твердой гражданской позицией. Ушел великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии", — говорится в соболезновании.



Лукашенко отметил, что светлая память об Иосифе Кобзоне сохранится в сердцах белорусов.



Советский и российский певец и общественный деятель Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году жизни.