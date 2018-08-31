БАТЭ примет "Челси" 8 ноября

Минск, 31 августа. Групповой раунд Лиги Европы УЕФА борисовский БАТЭ начнет 20 сентября выездным матчем с венгерским "Види" и завершит 13 декабря в Греции поединком против ПАОКа. Фаворита группы L "Челси" белорусская команда примет 8 ноября.



Полное расписание (опубликовано пресс-службой БАТЭ):



20 сентября. "Види" — БАТЭ, ПАОК — "Челси".



4 октября. БАТЭ — ПАОК, "Челси" — "Види".



25 октября. "Челси" — БАТЭ, ПАОК — "Види".



8 ноября. БАТЭ — "Челси", "Види" — ПАОК.



29 ноября. БАТЭ — "Види", "Челси" — ПАОК.



13 декабря. ПАОК — БАТЭ, "Види" — "Челси".



Две лучшие команды группы выйдут в 1/16 финала.



Главный тренер БАТЭ Алексей Бага так прокомментировал жеребьевку: "Хотелось испытать что-то новое, не пересекаться с теми, с кем сражались раньше. В данном отношении составом своего квартета доволен — вывеска довольно интересная. Рад, что БАТЭ в очередной раз привозит в Беларусь гранда континентального футбола. В прошлом году был "Арсенал", сейчас "Челси". Понятное дело, лондонский клуб — однозначный фаворит группы. Тренер с именем, звездный состав и все вытекающие отсюда моменты. При упоминании ПАОКа на ум сразу приходят сумасшедшие болельщики, знаменитый стадион "Тумба". Венгерский "Види" также очень непрост, преодолел в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов барьеры в лице болгарского "Лудогорца" и шведского "Мальмё". От своих предыдущих слов не отказываюсь: будем бороться за попадание в нокаут-раунд. Только жизнь покажет, насколько это удастся, но в любом случае хочется ставить серьезную задачу, не являться обычными зрителями на чужом празднике" (цитаты из релиза пресс-службы БАТЭ).