Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 1 сентября. Постановлением Совета министров от 28 августа 2018 года № 620 снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщил Национальный центр правовой информации.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть — 130 долларов за 1 т (ранее — 135,4); на прямогонный бензин — 71,5 доллара за 1 т (ранее — 74,4); на товарные бензины — 39 за 1 т (ранее — 40,6). Такие же ставки установлены на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, были снижены 1 августа.

