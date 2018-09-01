1 сентября операторы связи повысили тарифы на некоторые услуги

Минск, 1 сентября. Крупнейшие белорусские операторы связи 1 сентября повысили тарифы на некоторые услуги.



Государственное РУП "Белтелеком" повысило тарифы на доступ в интернет. Повышение не коснется стоимости регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.



Абонентская плата ADSL-тарифа "Домосед старт" увеличится с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, "Домосед XXL" — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж по тарифу "Комфорт экспресс" увеличится с 9 до 9,5 рубля, "Рекорд 10" — с 17,1 до 18 рублей, "Рекорд 50 new" — с 23,5 до 24 рублей. Таким образом, подорожание по пяти тарифам составляет в среднем 3,4%.



Оператор "МТС" повысил тарифы на основные услуги сотовой связи до 2,9% к уровню текущих тарифов. "Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений", — пояснили в компании "Мобильные ТелеСистемы". Повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг, дополнили в компании. Информацию о новых тарифах для физических и юридических лиц можно узнать на официальном сайте "МТС", а также позвонив в контактный центр.



Телеком-оператор velcom повысил размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц не более чем на 2,9%.



Без изменений остались: стоимость тарифных планов фиксированной связи; абонентская плата тарифного плана lemon; размер платы за активацию бонусов тарифных планов "Турист", "Связь без обязательств"; тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге; стоимость ряда дополнительных услуг.



Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменились. Вместе с тем существенно подешевела стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки "ПРИВЕТ". Так, стоимость 1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз. Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов "Пенсионный" и "Социальный" ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.



С новыми ценами на некоторые услуги связи можно ознакомиться на сайтах компании, а также узнать по телефонам справочно-информационной службы.