В Беларуси выросла заработная плата отдельных категорий бюджетников

Минск, 1 сентября. В Беларуси 1 сентября повышена заработная плата работникам бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 31 августа 2018 года № 632 "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников", сообщила пресс-служба правительства.



Согласно постановлению с 1 сентября 2018 года тарифные ставки (оклады) повышены: педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей — на 20%; фармацевтическим работникам, имеющим высшее фармацевтическое образование (провизорам), — на 75%; фармацевтическим работникам, имеющим среднее специальное фармацевтическое образование (фармацевтам), — на 40%.

Также повышены тарифные ставки (оклады) работникам организаций здравоохранения, структурных подразделений медицинских научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (за исключением учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор), занимающим должности химика, ведущего химика, биолога, ведущего биолога, выполняющим комплексные многоэтапные молекулярно-биологические исследования, иммуноферментные исследования, исследования в области клеточной медицины, должности медицинского физика, ведущего медицинского физика, инженера, ведущего инженера, выполняющим работу по синтезу, фармакопейному анализу и дозиметрическому контролю радиофармацевтических лекарственных средств, обслуживающим и эксплуатирующим медицинское диагностическое оборудование для лучевой диагностики, аппараты и компьютерные системы для проведения планирования, реализации и гарантии качества лучевой терапии, — на 100%.

Кроме того, установлены доплаты: врачам-специалистам, в том числе являющимся руководителями, — в размере 20% оклада; медицинским работникам, имеющим среднее специальное медицинское образование, — 13% оклада.



Документом также предусмотрено повышение с 1 октября 2018 года тарифной ставки первого разряда для работников бюджетных организаций с 34 до 35,5 рубля, или на 4,4%.



Таким образом, средняя заработная плата работников бюджетных организаций за 2018 год составит 742 рубля, в том числе за декабрь — 858 рублей, в среднем за IV квартал — 801 рубль.



Соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере с заработной платой по республике за 2018 год составит 79%.



Как сообщалось, в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе—июле 2018 года составила 715,2 рубля, в июле — 741 рубль, что на 10,5 рубля, или на 1,4%, меньше, чем в июне 2018 года.



Реальная зарплата в бюджетных организациях в январе—июле текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2017-го увеличилась на 15,5%, в июле 2018 года по сравнению с июнем — уменьшилась на 1,2%.



Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников организаций страны (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе—июле 2018 года составила 919,9 рубля, в том числе в июле — 973,8 рубля, что на 20,1 рубля, или на 2,1%, больше, чем в июне 2018 года.

