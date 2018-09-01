Милиция задержала этой ночью в Минске 18 человек за пьянство в районе улицы Зыбицкой

Минск, 31 августа. В ночь с 31 августа на 1 сентября в Минске сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь вблизи ул. Зыбицкой, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 18 человек.





Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, традиционно к отработке указанной территории привлекаются сотрудники ППСМ и ОМОНа. Внимание правоохранителей привлекают граждане, распивающие спиртные напитки вне заведений, расположенных на ул. Зыбицкой, в частности, на набережной реки Свислочь, а также на самой улице — вне баров и летних террас.





По данным ГУВД, в отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст.17.3 ("Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения") КоАП. По словам руководства Центрального РУВД Минска, после составления необходимых документов все были отпущены.





"Столичная милиция уделяет пристальное внимание охране общественного порядка на указанной территории, а также на расположенной вблизи набережной реки Свислочь. В милицию от граждан продолжает поступать информация о нарушениях общественного порядка со стороны отдыхающих на полюбившейся молодежи ул. Зыбицкой, а с учетом благоприятных погодных условий подобные нарушения участились. Столичная милиция и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на ул. Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение", — говорится в сообщении ГУВД.