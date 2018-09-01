"Белсату" отказали в проведении 1 сентября в Минске семейного пикника по случаю начала учебного года

Минск, 1 сентября. 1 сентября в Минске не состоится семейного пикника "С "Белсатом" в новый школьный год". В последний момент его отменил собственник помещения — предприятие "Горизонт".





В сообщении на сайте телеканала "Белсат" его директор Агнешка Ромашевска-Гузы напоминает, что раньше "Горизонт" позволял "Белсату" проводить там свои мероприятия. На этот раз представитель предприятия написал, что их не проинформировали, какое именно мероприятие будет проходить в помещении, и не представили документа, который бы подтверждал согласие городских властей на его проведение. Хотя согласно белорусскому законодательству, пикник не является массовым мероприятием. Администрация "Горизонта" добавила, что "Белсат" работает без аккредитации и нелегально использует свой товарный знак.





По словам Ромашевской-Гузы, письмо с уведомлением об отмене пикника пришло так поздно, чтобы организаторы не смогли найти нового места. "Поражает факт, что это была абсолютно не политическая мероприятие, для детей. Мы планировали провести викторины, игры и концерт. Запрет такого мероприятия — это просто какая-то паранойя", — отмечает директор телеканала.





По ее мнению, отмена пикника вписывается в политику преследования СМИ белорусскими властями, которая развернулась с новой силой вначале года. Имеется в виду атака на журналистов портала TUT.by и БелаПАН, а также на YouTube-блогеров: "Где-то было принято политическое решение сказать независимым СМИ: хватит этого "самовольства".





"Началось с наказания журналистов, которые с нами сотрудничают, огромное количество штрафов. Такова "дань", которую нас заставляют платить. Мы выходим в эфир в течение 11 лет, и никогда не было столько штрафов. В этом году мы их получили почти на 30 тысяч долларов", — обратила внимание Агнешка Ромашевска-Гузы.





Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.









