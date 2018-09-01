Лукашенко рассчитывает обогатить диалог Беларуси и Узбекистана

Минск, 1 сентября. Александр Лукашенко направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня Независимости.





"Уверен, что обоюдная нацеленность на углубление доверительных и конструктивных отношений между нашими государствами позволит обогатить двусторонний диалог новыми примерами плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", — говорится в поздравлении.





Лукашенко отметил, что в Беларуси с большим интересом следят за впечатляющими успехами проводимых в Узбекистане социально-экономических реформ, ростом авторитета страны в регионе Центральной Азии и на мировой арене.













Глава белорусского государства пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации всех замыслов и начинаний, а дружественному узбекскому народу — добра и благополучия.